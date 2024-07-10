В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Иваном Субботиным





В Жирновском районе Волгоградской области простятся с Иваном Субботиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, трагической новостью, 10 июля, поделился глава района Александр Шевченко.

- При выполнении боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики погиб наш земляк Субботин Иван Геннадьевич. Скорбим всем районом, выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким защитника Родины, чьё имя навсегда будет вписано в летопись героев- защитников Отечества, - написал глава в Telegram-канале.

Прощание с погибшим пройдет 12 июля в 10:00 в селе Вишневое Верхнедобринского сельского поселения по улице Мира, 23.