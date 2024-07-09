Надежда лишь на СК: в Волжском жену участника Бахмутовской мясорубки лишили квартиры09.07.2024 19:32
Свободную от алкоголя зону вводят в центре Волгограда из-за матча РФС09.07.2024 17:59
В Волгограде на матч Суперкубка России продано более 40 тысяч билетов09.07.2024 17:26
Лес рубят – щепки летят: в Волжском война властей с автосервисами обернулась блокадой частного сектора09.07.2024 17:07
Останутся только стены, и те не все: в Волгограде реконструируют исторический особняк09.07.2024 16:53
Качество питьевой воды после взрыва на КНС в Волгограде остается в норме09.07.2024 16:06
Спекуляции на трагедии: обвинения волгоградских «общественников» оказались с душком09.07.2024 13:34
«А может, сразу за границу?»: цены на турбазы в Волгоградской области зашкалили в пик жары09.07.2024 13:24
В Волгоградской области 115 воспитателям не доплатили более 5 млн рублей за сверхурочные09.07.2024 12:26
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 170 тыс. рублей09.07.2024 11:20
Аэропорт Волгограда возобновил работу09.07.2024 10:28
В Волгограде ГАИ выясняет обстоятельства массового ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской09.07.2024 10:13
Около Мамаева кургана на полчаса заработало полфонтана09.07.2024 09:30
Из Сталинграда в Ленинград стартовал патриотический велопробег09.07.2024 08:36
Масштабное мероприятие организовано Волгоградским областным Советом ветеранов при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина и председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра...