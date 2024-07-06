Синоптики обнадежили волгоградцев спадом жары

Общество 06.07.2024 07:36
0
06.07.2024 07:36
Волгоградская область продолжает оставаться во власти палящего солнца. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональные и федеральные метеослужбы, сегодня, 6 июля, дневная температура воздуха сохранится на уровне 41 градуса. Аномальная жара никуда не денется и до 7 июля. При этом в ближайшие три дня синоптики прогнозируют также грозы, дожди, к счастью, без града, и усилением ветра при осадках до 20 метров в секунду.Грозы могут прогреметь в эти дни и в областном центре. Осадки немного ослабят июльское пекло – к 8 июля столбик термометра днем опустится до +35 градусов. Хотя это и немного, но все-таки хоть какая-то передышка для изнуренных жарой волгоградцев.
Росстат подсчитал количество уехавших и приехавших в Волгоградскую область06.07.2024 10:42
Общество 06.07.2024 10:42
«Куски летят на голову»: двухэтажка в Волгограде треснула от «утопительного» капремонта06.07.2024 08:57
Общество 06.07.2024 08:57
Бродившая 2 недели по Волгограду женщина вернулась домой06.07.2024 08:47
Общество 06.07.2024 08:47
Для подстраховки: в Волгограде восстановят берегоукрепление вблизи нового ЖК05.07.2024 21:29
Общество 05.07.2024 21:29
Камышане остались без света на фоне 40-градусной жары05.07.2024 20:33
Общество 05.07.2024 20:33
В Волгограде отремонтируют недавно отремонтированную станцию СТ «Комсомольская»05.07.2024 19:56
Общество 05.07.2024 19:56
Царицын, но уже не тот: под Волгоградом на строительном мусоре возводят коттеджи05.07.2024 19:15
Общество 05.07.2024 19:15
Море музыки: афиша Комсомольского сада и ЦПКиО на выходные05.07.2024 19:08
Общество 05.07.2024 19:08
Легенды футбола Аршавин и Алдонин приедут в Волгоград на Суперкубок05.07.2024 17:46
Общество 05.07.2024 17:46
Новые поправки в волгоградские законы разработали депутаты для участников СВО05.07.2024 17:18
Общество 05.07.2024 17:18
В Волгограде зацвел отреставрированный за 15 миллионов фонтан05.07.2024 13:24
Общество 05.07.2024 13:24
Доставили с политравмами. Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП под Волгоградом05.07.2024 11:40
Общество 05.07.2024 11:40
Андрей Бочаров обсудил с руководством ФНС результаты совместной работы05.07.2024 10:16
Общество 05.07.2024 10:16
На выходных волгоградцев ждет шторм и жара до +38º05.07.2024 09:20
Общество 05.07.2024 09:20
«Отправили претензию»: в поликлинике Котово не удалось запустить лифт после ремонта05.07.2024 07:29
Общество 05.07.2024 07:29