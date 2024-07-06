Общество

Синоптики обнадежили волгоградцев спадом жары

Общество 06.07.2024 07:36
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06.07.2024 07:36


Волгоградская область продолжает оставаться во власти палящего солнца. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональные и федеральные метеослужбы, сегодня, 6 июля, дневная температура воздуха сохранится на уровне  41 градуса. Аномальная жара никуда не денется  и до 7 июля. При этом в ближайшие три дня синоптики прогнозируют также грозы, дожди, к счастью, без града,  и усилением ветра при осадках до 20 метров в секунду.
Грозы могут прогреметь в эти дни и в областном центре. Осадки немного ослабят июльское пекло – к 8 июля столбик термометра днем опустится до +35 градусов. Хотя это и немного, но все-таки хоть какая-то передышка для изнуренных жарой волгоградцев.


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