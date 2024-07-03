Прощание с погибшим на СВО Вячеславом Нуштаевым состоялось сегодня в селе Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области. Эту печальную новость сообщили V102.RU в администрации поселения.

Вячеслав почти всю жизнь прожил в селе, где нашел последний приют. Еще ребенком он вместе с родителями переехал сюда из Оренбурга. После окончания школы отслужил срочную службу в армии, где получил военную профессию стрелка, работал и комбайнером в фермерском хозяйстве, оказывал помощь землякам по найму.

В октябре 2022 года Вячеслав ушел добровольцем на СВО - был стрелком мотострелкового взвода. Приходил домой в краткосрочный отпуск. Погиб Вячеслав 25 июня в Херсонской области – ему было 35 лет.

Свою семью создать не успел.

- Он прожил короткую жизнь, но память о нем теперь навсегда в наших сердцах, - скорбят односельчане.