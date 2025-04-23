Общество 23.04.2025 06:44
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23.04.2025 06:44
В Волгограде обнаружены очаги карантинного объекта – западного цветочного трипса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, вредителя выявили на территории СПК «Тепличный» в поселке Саши Чекалина в Кировском районе. Установлена карантинная фитосанитарная зона на земельных участках общей площадью 48,42 га: очаг заражения - 4,5 га и буферная зона (43,92 га).
Трипс западный цветочный – опасный карантинный вид, переносчик вирусных заболеваний, вредит более чем 300 видам растений из различных семейств - повреждает хризантемы, розы, герберы, цинерарии, гипсофилы, огурцы.
Трипс питается клеточным соком растений. Сначала это вызывает возникновение желтых некротических пятен и серебристых штрихов. При увеличении численности вредителя появляются некрозы и отмирают участки растительной ткани. В результате у цветочных культур ухудшается внешний вид, а у овощных снижается общая урожайность и качество плодов. Распространяется опасный вредитель с посадочным материалом, срезанными цветами, тарой, транспортом, орудиями производства.
Трипс представляет из себя насекомое длиной всего в 1 миллиметр. Он часто встречается в теплицах из-за благоприятных для его размножения условий.
В теплицах уже проводятся мероприятия по локализации и ликвидации популяции насекомого-вредителя (обработка пестицидами, сжигание наиболее заселенных трипсом растений, обеззараживание сельскохозяйственных орудий, очистка производственных помещений с помощью хлора, проведение массового отлова насекомых с помощью феромонных ловушек). На вредителя выпустят и полчища так называемых агентов биологической борьбы – хищных клопов, хищных клещей и энтомопатогенов.
На время осуществления мероприятий по борьбе с западным цветочным трипсом не допускается ввоз, вывоз и реализация подкарантинной продукции, отмечено в документе.
Фото V102.RU (архив)
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