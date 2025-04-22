В Волгограде вспоминают имена героев-связистов Великой Отечественной войны





В истории Великой Отечественной войны есть профессии, без которых победа была бы невозможна. Одна из них — профессия связиста. Связисты были первыми, кто прокладывал линии связи в только что освобожденных районах, и последними, кто уходил с позиций, обеспечивая командованию возможность управлять войсками до последнего момента. Их работа зачастую была связана с риском для жизни: линии связи были одной из главных целей поражения и регулярно повреждались, а связисты под шквальным огнем противника должны были их восстановить.

В преддверии 80-летия Великой Победы в Волгограде вспоминают о героях, чья незаметная, но жизненно важная работа обеспечивала успех операций и спасала тысячи жизней. Сегодня дело связистов Великой Отечественной войны продолжают внуки и правнуки – например, современные инженеры-связисты МТС, которые не только унаследовали профессии и даже имена своих героических предков, но и развивают телеком-инфраструктуру в Волгоградской области.

Герои-связисты Сталинградской битвы

Одним из символов мужества связистов стал подвиг героя Сталинграда Матвея Путилова. В разгар боев за завод «Баррикады» 25 октября 1942 года осколком снаряда был поврежден полевой кабель. Устранять обрыв отправили сержанта Путилова. Отправляясь на выполнение задания, он знал, что на линии уже погибли два его товарища-связиста. Продвигаясь по земле в поисках разрыва, Матвей получил тяжелые ранения, но, несмотря на это, уже теряя сознание, он намертво соединил концы найденного оборванного телефонного кабеля зубами, восстановив связь. Благодаря этому командование получило важнейшие указания для дальнейшего ведения боя. Его подвиг стал известен всем защитникам Сталинграда и вошел в историю.





За героизм и мужество он был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени, увековечен мемориальной плитой на Большой братской могиле мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», а его телефонная катушка, передававшаяся как символ доблести лучшим связистам 308-й стрелковой дивизии, находится на вечном хранении в Центральном музее Вооруженных Сил.

Не менее героическим был поступок Василия Титаева. В критический момент сражения за Мамаев курган двадцатилетний герой под огнем врага устранял оборванную связь. Он не вернулся с задания: после боя его нашли лежащим на краю воронки от снаряда с зажатыми в зубах проводами.

Другой связист, Василий Калашников, осенью 1942 года на шлаковой горе завода «Красный Октябрь» повторил подвиг своих товарищей Матвея Путилова и Василия Титаева: был тяжело ранен, но зажал зубами провода, дав сигнал. К счастью, Василий Калашников выжил, он был доставлен в госпиталь, а затем продолжил службу в авиации. Но как оказался в госпитале далеко от Сталинграда, Василий Леонтьевич не знал. Кто его спас, что было после того, как он потерял сознание, он узнал лишь спустя тридцать шесть лет, когда встретился с ветеранами Щорсовской дивизии в День Победы. Один из однополчан и рассказал Василию Леонтьевичу, что спас его и вынес с поля боя связист Дмитрий Афанасьевич Роин. Связь была восстановлена.

За время войны свыше миллиона военных связистов обеспечивали бесперебойное командование на фронтах. 303 из них получили звание Героя Советского Союза, 133 стали полными кавалерами ордена Славы, а 645 частей войск связи были награждены орденами.

Связь поколений

Сегодня, спустя почти 80 лет после Победы, дело связистов Великой Отечественной войны продолжают их внуки. Они развивают инфраструктуру связи в Волгоградской области, обеспечивая жителей региона связью нового поколения и делают современные технологии доступными.

Например, Наталья Сахарова, директор МТС в Волгоградской области, также с гордостью продолжает дело своего деда по обеспечению связью – Ивана Владимировича Лаухина, связиста и почтальона полка, проявившего в годы войны мужество и самоотверженность. В наградном листе его описывают как храброго, инициативного и бесстрашного бойца. Несмотря на опасности и артиллерийские обстрелы, бездорожье и болезни, он своевременно доставлял боевые документы, обеспечивая связь командования с фронтом, а также приносил почту бойцам. Для солдат письма были единственной ниточкой, связывавшей их с родными. Именно благодаря таким почтальонам, как Иван Владимирович, солдаты получали весточки из дома, которые часто становились самой ценной «посылкой» на передовой. За свои заслуги он был награжден Медалью «За боевые заслуги», Орденом Отечественной войны II степени и Орденом Красной Звезды.





– После войны дедушка вернулся в свое село, работал на мельнице в колхозе и женился на своей землячке, они прожили вместе 62 года, вырастили и дали образование детям, а их было 8 человек. По всем воспоминаниям близких, дедушка обладал уникальным голосом, все село собиралось, чтобы послушать его душевные песни. До последних дней он был на своих ногах, держал пасеку и большое хозяйство. В нашей памяти остался крепким деревенским мужчиной, очень красивым, с васильковыми глазами и с щемящим душу голосом. Память о дедушке – это не только семейные истории и пожелтевшие фотографии, это напоминание о том, что такая деятельность, как обеспечение связью людей, которая во многом незаметна, может нести в себе столько значения. Сегодня мы в регионе тоже обеспечиваем связью жителей Волгоградской области, которая помогает спасать жизни, учиться, работать и быть рядом, несмотря на расстояния,— поделилась воспоминаниями с ИА «Высота 102» Наталья.

Андрей Никишкин, начальник отдела эксплуатации сети, пошел по стопам своего деда – связиста Василия Георгиевича Никишкина. Василий Георгиевич родился в 1923 году в поселке Себрово Сталинградской области. Ему было 18 лет, когда он добровольцем ушел на фронт, чтобы обеспечивать связь под шквальным огнем, устраняя десятки обрывов телефонных линий. Василий Георгиевич служил телефонистом в 810-ом артиллерийском полку 270-ой стрелковой дивизии, он был отправлен на защиту Воронежа. Затем участвовал в боях у Павловска, Белгорода, Витебска, Шауляя. За подвиги в битвах за Крутой Лог, освобождение Беларуси он награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени, получил Орден Красной Звезды, а также медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Василий Георгиевич также удостоен наград за то, что 20-21 сентября 1943 года поддерживал бесперебойную связь дивизиона в Смоленской области, проложил 1,5 километра кабеля по заминированной местности и под огнем противника исправил 6 порывов линии связи.





– Я с детства интересовался электроникой и техникой, ходил в радиокружок в Доме пионеров, еще в школе получил 4 разряд радио-телемастера. В детстве же узнал от отца, что дед был связистом во время Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что дедушка не любил рассказывать об этом, я собирал информацию о его участии в сражениях и наградах, которые бережно у нас хранятся, писал доклады в школе. Иногда возникает чувство связи между нами. Страшно представить, через что прошел дед, но это была война, и там люди клали жизнь на алтарь победы, ради будущего детей, родных и близких, отчизны. Я считаю, что без связи не было бы нашей Победы, а сегодня – без связи не было бы цивилизации и прогресса, – рассказал Андрей Никишкин.

Другой связист, который продолжил дело деда — Иван Полетаев, ведущий инженер группы развития сети в Волгоградской области. Его назвали в честь деда – Ивана Степановича Полетаева, связиста и защитника Сталинграда, который обеспечивал связь не только в родном городе, но и при освобождении Польши и Германии. Иван Степанович родился 13 октября 1910 года в селе Большой Морец Сталинградской области. Он лично соединял линии связи под огнем противника, устранял разрывы и для этого бывало проходил через минные поля. Во время боя в районе польского города Пултуск в январе 1945 года Иван Степанович обеспечивал проводную связь между штабом и командованием. Линия связи беспрерывно выходила из строя, и лейтенант Полетаев для устойчивости связи проводил дополнительную обходную линию. Лично возглавив работу своего взвода, не обращая внимания на массированный огонь противника, лейтенант Полетаев выполнил задачу в максимально короткий срок, что отмечено в его наградном листе. При этом большую часть работ приходилось выполнять ползком и делать проходы в минном поле противника. За подвиги он был награжден двумя Орденами Красной Звезды, Медалью «За оборону Ленинграда», Медалью «За взятие Кенигсберга» и Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».





– Дедушка войну не вспоминал и практически ничего не рассказывал. Я узнал о том, что он был участником войны из разговоров старших родственников, а потом стал искать в различных источниках более подробную информацию. Очень много о подвигах деда узнал из наградных листов в открытых архивах на сайте «Память народа». Не скажу, что я намеренно выбрал свою профессию из-за деда, но все равно чувствую связь с ним. Мне часто говорят, что я на него похож. Если говорить про работу связистов тогда и сегодня, я считаю, что несмотря на то, что работа связиста стала более высокотехнологичной, принципы работы должны оставаться такими же. Каждый инженер в своей работе должен придерживаться следующего: никакая инструкция не может предусмотреть все наперед и дать соответствующие указания, а потому инженеры должны проявлять инициативу и, руководствуясь знанием своей специальности и пользой для дела, прикладывать все усилия для решения задач. Я в своей работе четко придерживаюсь этого принципа и стараюсь с каждым днем прикладывать больше усилий для развития инфраструктуры связи в регионе, – поделился Иван Полетаев.

Подвиги связистов времен Великой Отечественной войны навсегда останутся в истории как пример героизма, мужества и самоотверженности. Их внуки и правнуки, работающие в телекоммуникационной отрасли, сегодня помогают объединять жителей Волгоградской области уже в цифровую эпоху. Как и 80 лет назад, качество этой связи определяет развитие общества, безопасность и комфорт миллионов людей по всему миру.

В материале использованы архивные записи из наградных листов с портала «Память народа», созданного Департаментом Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU