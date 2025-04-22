



В Волгоградской области 300 участников СВО перешли на новый этап «Сталинградского призыва». Об этом по итогам дополнительного тестирования сообщили организаторы проекта.

Напомним, ранее в Волгоградской области называли даты тестирования для тех военнослужащих, кто не смог пройти в установленные сроки заочный этап. В период с 15 по 18 апреля им была предоставлена дополнительная возможность.

– 42 участника прошли тест в дополнительное время, таким образом, общее число участников, прошедших тестирование, составило 300 человек, – сообщили организаторы. – 28 апреля всем им будут разосланы сообщения с результатами прохождения заочных этапов и приглашением на интервьюирование.

Дату, время и место проведения собеседования каждому участнику «Сталинградского призыва» сообщат индивидуально по телефону. Очный этап стартует после праздничных мероприятий в мае – в нем будут задействованы члены общественного совета.

– В отношении действующих военнослужащих будет применяться максимально гибкий подход. Если они не смогут лично принять участие в тестировании, это не станет препятствием к рассмотрению их кандидатур и включению в состав победителей, – уточняют в Совете.

Напомним, программа «Сталинградский призыв» была анонсирована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 2 февраля 2025 года. Она стала продолжением федеральной инициативы «Время героев», которая подразумевает создание социальных лифтов для инициативных и неравнодушных участников СВО, готовых помочь родине не только на передовой, но и с решением проблем в обычной, гражданской жизни.