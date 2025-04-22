Пойму под Волгоградом заволокло дымом из-за горящего камыша





В Волго-Ахтубинской пойме тушат пожар, который вспыхнул в камышовых зарослях. Как сообщает ИА «Высота 102», черный дым виден со стороны Волгограда и Волжского.

Также волгоградцы пожаловались на сильный запах гари, который доносится из-за Волги. Можно увидеть, как густой дым с места пожара относится ветром в сторону Центрального района Волгограда.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что пожарные подразделения тушат возгорание камыша. Площадь ландшафтного пожара не сообщается.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU