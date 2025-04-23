В Волгограде закроют Мамаев курган для посетителей





В Волгограде на два дня – 28 и 29 апреля – закроют доступ для посетителей на Мамаев курган. Об этом жителей города-героя и туристов предупредили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

По сообщению пресс-службы музея, ограничения вводятся в связи с проведением в эти дни международного форума. Они также распространяются на музей-панораму.

– В связи с проведением мероприятий в рамках международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» 28 и 29 апреля 2025 года доступ посетителей на Мамаев курган и в музей-панораму «Сталинградская битва» будет ограничен, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в форуме примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.







