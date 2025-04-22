«Союзмультфильм» потянуло на сладкое из Волгограда





Мультипликационная компания «Киностудия «Союзмультфильм» подала иск в суд на владелицу сети кафе и кондитерских «Капучино» из Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на арбитражный суд Москвы, компания требует взыскать 100 тысяч рублей с предпринимателя за нарушение авторских прав.

В определении суда указано, что студия зафиксировала использование волгоградцами товарного знака по Свидетельству № 754872. Такие же иски «Союзмультфильма» в отношении других организаций касались авторских прав на изображение Чебурашки.

В настоящее время московский арбитражный суд оставил исковое заявление мультипликаторов без движения. Причиной тому стали нарушения при подаче иска. На устранение этих нарушений у киностудии есть время до 12 мая.

Напомним, что ранее «Союзмультфильм» отсудил 20 тысяч рублей у волгоградского предпринимателя за эксплуатацию героев «Ну, погоди!».