ЕР обучит жителей оказанию первой помощи и химбиозащите





«Единая Россия» запустила программу «Готов к санитарной обороне». Как сообщает сайт ER.ru, это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей.

В программу войдут рекомендации по действиям при ЧС, наполнению тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, зарекомендовавшими себя в боевых условиях, рассказал куратор обучения, депутат Госдумы, ветеран СВО Дмитрий Хубезов.

– В мирной жизни это обучение крайне актуально. У нас есть серьёзный опыт Белгородской области, где курсы первой помощи очень востребованы. Мы берём от них лучшее и существенно расширяем, – отметил Хубезов.

Обучение организует партпроект «Здоровое будущее». В качестве преподавателей «Единая Россия» привлекла специалистов Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтёров-медиков. На первом этапе программы «Готов к санитарной обороне» партия проведёт обучение навыкам оказания первой помощи представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ, госслужащих.

– В наши регионы, штабы общественной поддержки «Единой России» будут приезжать самые опытные ребята, – подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Программу планируется расширить на людей с ОВЗ. Дмитрий Хубезов подчеркнул, что первую помощь должны уметь оказывать все жители страны.

– Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, нас этому учат в автошколе. Но на практике никто этого делать не умеет. Наш курс исправит ситуацию, – заключил Дмитрий Хубезов.

Напомним, «Единая Россия» уже проводит обучение первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах. Курсы и мастер-классы состоялись в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовия. Также занятия по тактической медицине для депутатов Госдумы, сенаторов и сотрудников Центрального исполкома партии были организованы в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР