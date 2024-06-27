Андрей Бочаров пожелал участникам фестиваля укрепить демографию





Андрей Бочаров во время общения с участниками фестиваля #ТриЧетыре выразил надежду, что он благоприятно повлияет на демографию.

- У вас будет хорошая возможность познакомиться за эти дни, - сказал глава региона. – Надеемся, что после фестиваля появятся новые семьи.



Эту фразу молодые люди встретили аплодисментами.



Напомним, молодежный праздник стартовал сегодня в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной. В открытии фестиваля приняли участие представители студенчества, районов и городов Волгоградской области, а также новых регионов России.