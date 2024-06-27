Общество

Андрей Бочаров пожелал участникам фестиваля укрепить демографию

Общество 27.06.2024 20:05
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27.06.2024 20:05


Андрей Бочаров во время общения с участниками фестиваля #ТриЧетыре выразил надежду, что он благоприятно повлияет на демографию.

- У вас будет хорошая возможность познакомиться за эти дни, - сказал глава региона. – Надеемся, что после фестиваля появятся новые семьи.

Эту фразу молодые люди встретили аплодисментами.

Напомним, молодежный праздник стартовал сегодня в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной. В открытии фестиваля приняли участие представители студенчества, районов и городов Волгоградской области, а также новых регионов России.

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