Андрей Бочаров пожелал участникам фестиваля укрепить демографию

Андрей Бочаров во время общения с участниками фестиваля #ТриЧетыре выразил надежду, что он благоприятно повлияет на демографию.
- У вас будет хорошая возможность познакомиться за эти дни,
- сказал глава региона. – Надеемся, что после фестиваля появятся новые семьи.
Эту фразу молодые люди встретили аплодисментами.
Напомним, молодежный праздник стартовал сегодня в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной. В открытии фестиваля приняли участие представители студенчества, районов и городов Волгоградской области, а также новых регионов России.