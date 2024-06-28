В Волгограде на сцене ЦКЗ прозвучала уникальная музыкальная поэтория

22 июня, в День памяти и скорби, на сцене Центрального концертного зала Волгоградской областной филармонии состоялся уникальный проект — музыкальная поэтория «Органное притяжение: Память сильнее времени».

Проект Волгоградского государственного института искусств и культуры объединил выставку-награждение победителей IV Всероссийского молодежного конкурса художественных работ «Память сильнее времени» и концерт органной музыки, включивший мощное звучание короля музыкальных инструментов в сочетании с вокалом и лирикой.

Участниками выставки-конкурса стали сотни соискателей не только из городов ЮФО, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Якутска, Калининграда и Мончегорска, а также республик Калмыкия, Башкортостан, Адыгея, Крым и Донецк. Кульминацией церемонии награждения стало вручение выполненных студентами ВГИИК портретов героев современной России — волгоградцев Евгения Макеева, старшего оператора расчета беспилотных летательных аппаратов, старшины первой статьи посмертно награжденного Орденом Мужества и командира роты, кавалера Ордена Мужества Евгения Малаева — семьям погибших участников боевых действий.

В ходе грандиозного спектакля были продемонстрированы картины Андрея Выстропова, фото и видео разрушенного Сталинграда 1942 года и современного Донбасса под звуки органа и стихов Тютчева, Волошина, Пушкина.

Особенно проникновенно прозвучали лучшие образцы западноевропейской и отечественной музыки в авторской обработке Оксаны Лукониной. Финал закрепил образ России-победительницы: стихи поэта Николая Добронравова «Русская сталь» под мощь музыки композитора Евгении Дога.

По словам организаторов, музыкальная поэтория «Органное притяжение: память сильнее времени» — проект, который интересен зрителям. В будущем планируется создать цикл таких спектаклей.





Фото: предоставлены Волгоградским институтом искусств и культуры.