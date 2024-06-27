Ограничения на продажу алкоголя ввели в Волгограде с 27 по 29 июня

Общество 27.06.2024 15:31
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27.06.2024 15:31
В Волгограде с сегодняшнего дня и до 29 июня вводятся ограничения в продаже спиртных напитков. Как сообщили V102.RU в администрации города, 29 июня в регионе будет действовать запрет на реализацию алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи.
Также реализация горячительных напитков не будет осуществляться 27 и 28 июня в местах проведения массовых мероприятий.
Данные ограничения не распространяются на заведения общественного питания.
Напомним, сегодня в Волгограде открывается молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Основные мероприятия пройдут на Центральной набережной.
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