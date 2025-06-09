Общество

«Блохи заели»: в Волгограде перенесли расселение разваливающегося дома

Общество 09.06.2025 10:51
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09.06.2025 10:51


В Волгограде жильцы разваливающегося аварийного дома теряет надежду на достойную жизнь. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие в двухэтажке по адресу переулок Фабричный, 10, несмотря на решение суда, они до сих пор не дождались нового жилья.

В начале этого года только двум семьям дали новые квартиры – у них жилье было муниципальным. А нам, собственникам, обещали в течение двух месяцев выдать денежные компенсации. Вот ждем до сих пор. Мы пытались узнать, в чем дело, когда мы получим компенсации или жилье, но нам ничего конкретного не сказали, – пожаловались люди.
Дом в переулке Фабричный уже давно находится в жутком состоянии. Здание было построено в 1956 году как временное жилье для рабочих алюминиевого завода, но стало постоянным местом проживания «застрявших» здесь семей.


Узнав около двух лет назад, что расселять дом будут лишь в 2026 году, отчаявшиеся жильцы пожаловались на свою беду главе СК РФ Александру Бастрыкину. Летом прошлого года Центральный районный суд по иску прокуратуры обязал мэрию Волгограда расселить жильцов в течение полугода. Прошел уже год, но здесь по-прежнему люди вынуждены жить в несносных условиях. По словам жителей, щели в стенах становятся все шире, протекают потолки и каждый дождь обитатели трущоб встречают с тазиками. На первом этаже жильцов замучили блохи, а мыши и крысы лезут из каждой дырки. К тому же практически вышла из строя канализация.


Однако, как выяснилось, жильцам придется еще потерпеть. В администрации Волгограда пояснили, что муниципалитет уже заключил контракты на приобретение жилья, необходимого для полного расселения собственников жилых помещений в доме №10 в пер. Фабричный.  


Новое жилье располагается в строящихся многоквартирных домах, его планируется передать гражданам до конца текущего года. Ранее из аварийного МКД были переселены граждане (две семьи), проживавшие в доме на основании договора социального найма. Жилье для них было получено в рамках разработанного в регионе механизма, предусматривающего предоставление застройщику участка в аренду в упрощенном порядке. В свою очередь застройщик в соответствии с заключенным соглашением должен передать муниципалитету не менее 4,65% жилых площадей в новостройке для расселения жильцов аварийных домов, – прокомментировали в мэрии.

Фото читателей 102.RU

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