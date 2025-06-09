Общество

Два рейса в Волгоград из Москвы задерживаются 9 июня

Общество 09.06.2025 11:12
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09.06.2025 11:12


Сегодня, 9 июня, задерживаются два рейса из Москвы в Волгоград. Как сообщает V102.RU, оба самолета должны прилететь из Шереметьево, но, судя по онлайн-табло, с опозданием.

Так, на 40 минут отложен утренний вылет в Волгоград самолета авиакомпании «Победа» - в 11.30 вместо 10:50. Позже вылетит из Шереметьево в город на Волге еще один рейс этой авиакомпании, который изначально был назначен на 14:10. В этой связи последующий вылет из Волгограда в Москву самолета этого авиаперевозчика также задерживается. 

Напомним, что накануне были задержаны и отменены рейсы в аэропорту Волгограда из-за ливня в Москве. 

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