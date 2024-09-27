Общество

В Волгограде жители Бекетовки ночью почувствовали запах жженых костей

Общество 27.09.2024 13:42
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27.09.2024 13:42


Жители Бекетовки в Волгограде пожаловались на тошнотворный запах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, неприятный аромат ощутили волгоградцы накануне ночью на улице Шумилова.

– Уже не первый раз в ночное время мы чувствуем ужасный запах. Вонь была настолько сильная, что я проснулась от першения в горле. Сразу же закрыла окна, чтобы комната не провоняла. Откуда берется это амбре, непонятно, – рассказала информагентству жительница одного из домов. 

Напомним, это уже не первая жалоба жителей Бекетовки на неприятный запах в воздухе. Так, в 2023 году волгоградцы жаловались во все инстанции на «химическую атаку», которая мучала их на протяжении 5 суток, но тогда им отвечали, что во всем виноваты горящие камыши. Однако жители уверены, что тошнотворный «аромат» идет не от них, а от сжигания медицинских отходов. 

В конце августа этого года неприятный запах, по словам жителей Кировского района, появился вновь. появился вновь

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