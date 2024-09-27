



Жители Бекетовки в Волгограде пожаловались на тошнотворный запах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, неприятный аромат ощутили волгоградцы накануне ночью на улице Шумилова.

– Уже не первый раз в ночное время мы чувствуем ужасный запах. Вонь была настолько сильная, что я проснулась от першения в горле. Сразу же закрыла окна, чтобы комната не провоняла. Откуда берется это амбре, непонятно, – рассказала информагентству жительница одного из домов.

Напомним, это уже не первая жалоба жителей Бекетовки на неприятный запах в воздухе. Так, в 2023 году волгоградцы жаловались во все инстанции на «химическую атаку», которая мучала их на протяжении 5 суток, но тогда им отвечали, что во всем виноваты горящие камыши. Однако жители уверены, что тошнотворный «аромат» идет не от них, а от сжигания медицинских отходов.

В конце августа этого года неприятный запах, по словам жителей Кировского района, появился вновь. появился вновь.