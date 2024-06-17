Общество 17.06.2024 17:26
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17.06.2024 17:26
В Новоаннинском районе Волгоградской области простились с погибшим на СВО гвардии рядовым штурмового взвода мотострелкового батальона Юрием Сапожниковым. Об этом сообщили17 июня в районной администрации.
В последний путь пришли проводить героя его родные, близкие, друзья и представители власти.
- Он был настоящим патриотом, жизнерадостным, позитивным человеком, надежным другом. Юрий ответственно выполнял все поставленные боевые задачи. При выполнении одной из них боец был серьезно ранен. К сожалению, спасти его не удалось, - пояснили в администрации.
Ранее информагентство сообщало о погибшем бойце из города Камышин Юрии Костюке.
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