Под Волгоградом после шторма в сёла вернули электроэнергию





Волгоградская область продолжает приходить в себя после шторма, обрушившегося на регион 16 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты завершили устранение аварии, оставившей без света хутора Орлы, Сенной и Ильменский 2-й на территории Михайловского района.

– Недавно связывались с сетевиками, по их информации, все технологические нарушения оперативно были устранены. Энергоснабжение населения осуществляется в привычном режиме, – рассказали журналистам в единой диспетчерской службе района.

Завершение ремонтных работ подтвердили и в администрации Сенновской сельской территории, куда относятся хутора Орлы и Сенной. Здесь власти также уточнили, что аварийная ситуация, возникавшая после разгула стихии, была устранена еще накануне.