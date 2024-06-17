Общество

Под Волгоградом после шторма в сёла вернули электроэнергию

Общество 17.06.2024 12:45
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17.06.2024 12:45


Волгоградская область продолжает приходить в себя после шторма, обрушившегося на регион 16 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты завершили устранение аварии, оставившей без света хутора Орлы, Сенной и Ильменский 2-й на территории Михайловского района.

– Недавно связывались с сетевиками, по их информации, все технологические нарушения оперативно были устранены. Энергоснабжение населения осуществляется в привычном режиме, – рассказали журналистам в единой диспетчерской службе района.

Завершение ремонтных работ подтвердили и в администрации Сенновской сельской территории, куда относятся хутора Орлы и Сенной. Здесь власти также уточнили, что аварийная ситуация, возникавшая после разгула стихии, была устранена еще накануне.

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