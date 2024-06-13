Общество

Отбил гранату головой: истории чудесных спасений рассказали награжденные медалями бойцы СВО

Общество 13.06.2024 15:16
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13.06.2024 15:16


13 июня в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония награждения шестерых бойцов специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», добровольцы, мобилизованные и кадровые военные, уволенные сейчас в запас, указом президента были удостоены высоких государственных наград за выполнение поставленных командованием задач.

В числе награждённых сегодня:

Александр Р. — орден Мужества;

Александр К. — медаль «За отвагу»;

Дмитрий Л. — медаль «За отвагу»;

Марат С. — две медали «За отвагу»;

Андрей С. — медаль «За отвагу»;

Иван Т. — медаль «За отвагу».

Кроме того, в ближайшее время по месту жительства медали «За отвагу» будут вручены Виктору А. и Алексею К., которые не смогли принять участие в торжественной церемонии.


Из числа награждённых сегодня особо выделяется Марат С. Будучи сотрудником госкорпорации «Росатом», он принял решение отправиться на фронт добровольцем. Пройдя подготовку, его подразделение было переброшено под Николаев. Здесь бойцу удалось спасти жизнь своим сослуживцам.


– К нам на позиции прилетел коптер. После первого же сброшенного снаряда у нас семеро «трёхсотых». В какой-то момент я увидел, что рядом товарищ лежит без бронежилета, в это время происходит второй сброс. Я головой попытался сменить траекторию боеприпаса. От удара об каску произошла детонация. Практически сразу же рядом со мной разорвался второй боеприпас, – рассказал ветеран.

Спася сослуживца, доброволец сам получил серьёзные ранения. Осколки поразили голову, грудную клетку и сердце. Часть из поражающих элементов медикам так и не удалось извлечь.

Несмотря на крайне тяжёлые ранения, мужчина ни капли не жалеет о своём поступке.

– У меня отец и мать значительную часть жизни посвятили военной службе. Батя имеет очень много наград. Участвовал в военных операциях. Во многом, опираясь на его пример, я и принял решение уйти добровольцем на СВО. Подумал, отец в своё время прорвался, а почему я не прорвусь? – добавил Марат С.

Семья на всех этапах поддерживала сына. И когда парень ушёл на фронт, и когда восстанавливался по итогу тяжёлых ранений. Сейчас, после увольнения со службы, у молодого человека большие планы. Он уже переехал в Краснодар. В ближайшее время планирует заняться поисками новой работы. За боевые заслуги Марат С. был награждён сразу двумя медалями «За отвагу».

О своих эмоциях при получении госнаграды поделился и Дмитрий Л. Он также был удостоен медали «За отвагу».


- У меня сегодняшняя церемония вызывает гордость. Это признание того, что мы не испугались и не спрятались по норам, а пошли воевать, — подчёркивает боец.

Волгоградец был призван в ряды Вооружённых сил России в 2022 году в рамках частичной мобилизации. По его признанию, тяжелее всего ему было на передовой пережить разлуку с близкими.

Воевал Дмитрий на Херсонском направлении. Там же он и получил тяжёлые ранения.

- Говоря откровенно, я выжил чудом. Ночью нас перебрасывали в район Каховской ГЭС. Когда колонна остановилась, по нам ударили их HIMARS. Сорок моих сослуживцев погибли. Меня также посчитали мёртвым из-за тяжёлых ранений. Спасибо одному из товарищей, который всё же вытащил меня, — поделился Дмитрий Л.

Сейчас молодой человек находится на военной пенсии. Недавно он женился. В ближайшее время ждёт квоту на операцию.

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