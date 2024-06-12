Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области

В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погоды. Жара сменится ливнем с грозой, градом и ураганным ветром, передает V102.RU.

- До конца суток 12 июня, ночью и днем 13 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-29 м/с, - сообщает ГУ МЧС России по региону.

Оперативное ведомство ссылается на прогноз Волгоградского ЦГМС. Жителей региона просят соблюдать осторожность. При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники.