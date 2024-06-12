Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области

Общество 12.06.2024 16:03
0
12.06.2024 16:03


В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погоды. Жара сменится ливнем с грозой, градом и ураганным ветром, передает V102.RU.

- До конца суток 12 июня, ночью и днем 13 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-29 м/с, - сообщает ГУ МЧС России по региону.

Оперативное ведомство ссылается на прогноз Волгоградского ЦГМС. Жителей региона просят соблюдать осторожность. При непогоде возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.06.2024 19:29
Общество 12.06.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 17:53
Общество 12.06.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 15:51
Общество 12.06.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 14:55
Общество 12.06.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 14:37
Общество 12.06.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 14:11
Общество 12.06.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 13:31
Общество 12.06.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 12:33
Общество 12.06.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 12:21 Реклама
Общество 12.06.2024 12:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.06.2024 12:16
Общество 12.06.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 10:58
Общество 12.06.2024 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 10:19
Общество 12.06.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 09:32
Общество 12.06.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 08:10
Общество 12.06.2024 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.06.2024 07:25
Общество 12.06.2024 07:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:29
В Волгограде из машин в цветах флага выстроили слово «Россия»Смотреть фотографии
18:52
«Водитель без сознания»: в центре Волгограда на перекрестке столкнулись две иномаркиСмотреть фотографии
17:53
Озвучены сроки перекрытия улицы Глазкова в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:00
Дело расстрелявшего на СВО сослуживцев контрактника из Волгограда засекретилиСмотреть фотографии
16:22
Разведка боем: «Ротор» сыграл вничью с «Новосибирском» перед решающим матчем сезонаСмотреть фотографии
16:03
Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:51
«Даже котейка проснулась»: волгоградцы обсуждают ночной гул в соцсетяхСмотреть фотографии
15:29
Камеры в Волжском сняли кувырок авто на крышу у ДК «ВГС»Смотреть фотографии
14:55
В Волгоград 30 июня прибудет недавно обретенный список Казанской иконы Божией МатериСмотреть фотографии
14:37
«Караул! Плавимся!»: +56 градусов жары показывают табло на остановках в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:11
Бочаров рассказал о «медвежьих углах» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде спасают ребенка с 50% ожогами телаСмотреть фотографии
13:31
Кардинальное преображение сквера на 7-ой Гвардейской в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:33
Рисовали на лице и охлаждались пеной: в Волгограде на забег с флагами России вышли 200 спортсменовСмотреть фотографии
12:21
Опыт «Царицынской оперы» в подготовке кадров будут масштабировать на другие регионыСмотреть фотографии
12:16
Рабочая схема: в Волгограде на ул. Электролесовской демонтировали дорожное ограждениеСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде назван виновник ДТП с Mitsubishi Lancer на ул. ИсторическойСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде концертная программа фестиваля #ТриЧетыре обойдется бюджету в 22,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде дети массовым танцем поздравили страну с Днём РоссииСмотреть фотографии
09:32
Из Нового Рогачика в Волгоград экстренно доставлен выпавший из окна ребенокСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде попало на видео ДТП с троллейбусом и «Нивой» на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
08:10
Субподрядчик «Ситиматика» пытается лишить три района Волгоградской области мусорных контейнеровСмотреть фотографии
07:25
Пьяному волгоградцу грозит срок за рукоприкладство в отношении полицейскогоСмотреть фотографии
06:47
Выставки, акции и концерты: программа празднования Дня России в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:28
Под Волгоградом выясняют обстоятельства гибели 67-летнего рыбакаСмотреть фотографии
20:59
В Волжском семьям пятерых участников СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
20:19
«Говорила, что ненавидит сына»: подруга детоубийцы Аккубековой в суде Волгограда поменяла показанияСмотреть фотографии
20:02
На военном кладбище в Мытищах похоронят экс-главу волгоградского «Боевого братства» Андрея БабкинаСмотреть фотографии
19:41
«Зенит» и «Краснодар» разыграют Суперкубок России по футболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:04
В предпраздничный день центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
 