В предпраздничный день центр Волгограда сковали пробки





Вечером 11 июня многие жители Волгограда не смогли вовремя добраться домой. Предпраздничный день омрачили транспортные заторы. Как сообщает ИА «Высота 102», в пробке встал участок проспекта Ленина в границах ул. 7-я Гвардейской и остановки «ЦПКиО».

Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», причиной затора стало ДТП. Столкновение произошло в правом ряду на ул. 7-й Гвардейской, напротив дома № 12. Вставшее здесь движение вызвало цепную реакцию, что впоследствии докатилось и до одной из главных транспортных артерий областного центра.