Происшествия

В предпраздничный день центр Волгограда сковали пробки

Происшествия 11.06.2024 19:04
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11.06.2024 19:04


Вечером 11 июня многие жители Волгограда не смогли вовремя добраться домой. Предпраздничный день омрачили транспортные заторы. Как сообщает ИА «Высота 102», в пробке встал участок проспекта Ленина в границах ул. 7-я Гвардейской и остановки «ЦПКиО».

Согласно информации сервиса «Яндекс.Карты», причиной затора стало ДТП. Столкновение произошло в правом ряду на ул. 7-й Гвардейской, напротив дома № 12. Вставшее здесь движение вызвало цепную реакцию, что впоследствии докатилось и до одной из главных транспортных артерий областного центра.

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