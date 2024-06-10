В Волгоградской области «‎воскресили» 298 кг говядины





В Волгоградской области выявлен факт нарушения юрлицом ветеринарного законодательства. Как сообщает V102.RU, на площадке предпринимателя искусственно продлевали сроки годности на мясо.

— Установлено, что на площадке юридического лица через транзакцию «переработка/производство» увеличены сроки годности на 298 кг говядины, — рассказали информагентству в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. — Таким образом, юридическим лицом нарушены требования Закона № 4979-1 «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, нарушена прослеживаемость пищевой продукции.

Уточняется, что нарушения вскрылись в ходе мониторинга ФГИС Меркурий». Надзорное ведомство объявило юрлицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Фото: архив V102.RU