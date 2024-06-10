Клещи идут на рекорд по нападениям на волгоградцев





В Волгоградской области к 10 июня 1186 жителей региона подверглись укусам клещей. Из них, по данным управления Роспотребнадзора, 464 ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102», по сравнению с прошлым годом, количество случаев укусов клещами увеличилось. Так, в 2023 году к 12 июня в регионе к медикам обратились по поводу укусов клещами 1167 человек.

Но есть и позитивная динамика – по сравнению с прошлым годом, в Волгоградской области наблюдается снижение количества случаев заражения жителей опасными инфекционными заболеваниями, передающимися насекомыми. Так, в 2023 году к 12 июня было зарегистрировано шесть зараженных иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

По состоянию же на 10 июня 2024 года среди населения Волгоградской области зарегистрирован 1 случай заболевания Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), а также 1 случай иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).