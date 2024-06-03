Тоскующий дрифтер попытался вернуться за руль в Волгограде





В Волгограде 24-летний житель Красноармейского района Роберт Балаян попытался вернуть себе водительские права, обжаловав решение Центрального районного суда, вынесенное в апреле. Однако, сообщает ИА «Высота 102», рассмотрев материалы об административных правонарушениях, 3 июня суд ему в этом отказал.

Напомним, что в апреле текущего года Балаян был лишен водительских прав за целый букет нарушений, а именно – за управление незарегистрированным транспортным средством, не имевшим регистрационных знаков, и за выезд на встречную полосу. Еще несколько административных материалов, предусматривающих лишение прав находятся на рассмотрении в Кировском суде Волгограда.

В поле зрения правоохранительных органов житель Красноармейского района попал по собственной воле – опубликовав в запрещенной социальной сети видеоролик с опасными маневрами на проспекте Ленина в Волгограде. Вскоре после совершенного нарушения ПДД в отношении Роберта Балаяна были составлены несколько административных протоколов, волгоградца оштрафовали. Однако это не послужило уроком для него. Уже 3 апреля волгоградец повторил трюки, за что получил пять суток административного ареста с последующим лишением водительских прав.

Известно, что до публикации рокового ролика житель Волгограда успел совершить 32 нарушения ПДД.

Видео: Роберт Балаян / соцсети

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области