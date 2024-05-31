В Волгограде водителям мусоровозов подкладывают под колеса самодельные шипы

Общество 31.05.2024 16:56
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31.05.2024 16:56
На пути к контейнерным площадкам неизвестные маскируют самодельные шипы в очистки из-под овощей и в полиэтиленовые пакеты. За последние несколько дней зафиксированы четыре таких случая, сообщили в пресс-службе регионального оператора.
– Все ЧП произошли в Краснооктябрьском районе с разных подъездов на пути к контейнерной площадке в переулке Демократическом, 7, – пояснили в «ЭкоЦентре». – Такие хулиганские или умышленные действия приводят не только к смещениям графика вывоза отходов и перенакоплениям на площадке, но могут обернуться более серьезными последствиями, если в такой «капкан» попадет ребенок, гуляющий по улице, или просто случайный прохожий.
Регоператор просит волгоградцев сообщать о фактах установки таких «ловушек» по телефону горячей линии или сразу в полицию.
Фото: ООО «ЭкоЦентр»
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