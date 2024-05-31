Военнослужащий из Камышина Антон Иноземцев погиб на СВО





В городе Камышин Волгоградской области простятся с Антоном Иноземцевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили V102.RU сегодня, 31 мая в администрации Камышина.

Антон Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Антона Иноземцева искренние соболезнования, - говорится в некрологе.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о погибшем дорожном мастере Петроввальской дистанции пути Камышинского района Михаиле Прокопчуке.

Фото: администрация Камышина