Общество

Компания ВОЛМА развивает цифровизацию производства

Общество 30.05.2024 09:46 Реклама
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30.05.2024 09:46 Реклама


Вчера в центральном офисе управляющей компании ВОЛМА состоялась встреча руководителей в сфере IT крупнейших промышленных предприятий Волгоградской области, образовательных учреждений и представителей власти по теме цифрового развития промышленности. Фокус-группу, главной задачей которой было рассмотрение наиболее прогрессивных достижений в цифровой среде, инициировал областной комитет промышленной политики, торговли и ТЭК.
Среди главных тем, таких как технологии подготовки IT-специалистов и цифровое развитие проекта безопасного производства, актуальным рассматривался вопрос «Импортозамещение в сфере цифровых трансформаций и информационной безопасности». Опыт ВОЛМА, довольно существенный в этой сфере, представил IT-директор компании Александр Любимов. 
– Наши технологии активно мигрируют от зарубежных поставщиков к отечественным разработчикам, которые значительно выросли за последние годы. На сегодня более 50% программных продуктов в работе ВОЛМА обеспечиваются технологиями российских производителей и поставщиков услуг. Их число растет и наша задача – полное отсутствие зависимости от зарубежных контрагентов в отрасли «цифры», –  отметил Александр Любимов.

Коллеги активно общались, делясь опытом. Встреча прошла продуктивно. Генеральный директор компании ВОЛМА Владимир Овчинцев так оценил пользу подобных мероприятий:
– Мы давно построили прикладную систему мониторинга новых достижений в цифровой среде и используем любые возможности усовершенствовать работу с их помощью. Подобные встречи – один из наиболее полезных ресурсов. Общаясь в живом эфире, ведя диалог и дискуссии, бизнес развивается. Любая идея, в обсуждение которой включены специалисты из разных отраслей однозначно будет более эффективной.

Фото: компания ВОЛМА
Реклама. ООО «УК «ВОЛМА», ИНН 3446031509

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