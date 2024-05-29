Волгоградские мужчины выступили против сокращения рабочей пятницы для женщин





Волгоградских мужчин возмутило предложение представителей Госдумы о сокращении рабочей пятницы для женщин на два часа. По данным аналитиков SuperJob, каждый третий представитель сильного пола из Волгоградской области тоже хочет меньше работать. Примечательно, что возмущение в основном высказывали достаточно молодые волгоградцы – в возрасте до 34 лет.

По данным аналитиков, мужчины Волгоградской области в ходе опроса среди представителей экономически активного населения задавали примерно один и тот же вопрос: «Почему только для женщин, если сокращать, то всем!».

– 73% жительниц Волгограда и только 42% мужчин поддерживают инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения средней заработной платы, – говорится в итоговом обзоре. – Против оказались 8% женщин и 34% мужчин. Причем наиболее недовольны мужчины до 34 лет – 45%.

Напомним, что депутат ГД Чернышов, выдвигая инициативу о сокращении рабочей пятницы для женщин аргументировал ее тем, что большинство представительниц слабого пола после работы вынуждены еще и выполнять домашние дела – стирать, готовить, заниматься детьми. Понимают парламентария, похоже, только те мужчины, кто уже имеет семью.

– Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35—44 лет: 86% среди женщин и 52% среди мужчин. Главный довод очевиден: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать. К тому же они жены и матери, им нужно больше сил сохранять». Но были и другие комментарии респондентов-мужчин: «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом», – заключают аналитики.