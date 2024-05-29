Прокуроры вступились за жителя Михайловки, которого в Центре занятости сняли с учета и лишили пособия по безработице. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на нарушение его прав сотрудниками ГКУ ВО «Центр занятости населения города Михайловки».

Проверка показала, что 20 марта текущего года Центр занятости прекратил выплаты пособия по безработице и снял мужчину с учета, так как он якобы отказался от двух вариантов подходящей работы. Однако выяснилось, что на самом деле все было не так.

- Заявителю какие-либо варианты трудоустройства не предлагались, в связи с чем указанные решения ГКУ ВО «Центр занятости населения города Михайловки» являются незаконными, - сообщила Черединина.

В адрес руководителя Центра занятости прокуратурой внесено представление, по итогам которого ранее вынесенные в отношения гражданина решения отменены. Мужчину восстановили на учете с выплатой пособия на сумму около 20 тысяч рублей. Должностное лицо, которое допустило эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.