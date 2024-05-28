Волгоградцам грозит штраф до 5 тыс. рублей за продажу выращенной на даче картошки

Продажа картофеля, выращенного на собственной даче, в России будет наказываться штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Такую шокирующую новость, как передает V102.RU, сообщили юристы агентству РИА Недвижимость.

Предупреждение касается всех дачников без исключения, в том числе и тех, кто возделывает свои участки в Волгоградской области. Юристы поясняют, что нарваться на штраф из-за картошки можно по статье 10.12 КоАП РФ (Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений).

- Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая в специально предназначенных для этого магазинах. Эта норма не затрагивает тех, кому овощи с огорода нужны исключительно для личного потребления, - пояснила юрист.

Штрафы от 500 рублей до 2 тысяч грозят и дачникам-коммерсантам, которые зарабатывают на продаже овощей со своего огорода не имея соответствующей государственной регистрации, например в качестве индивидуального предпринимателя. В данном случае высок риск попасть под действие статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток также можно получить по статье 10.5.1 КоАП РФ за выращивание на даче наркосодержащих растений.