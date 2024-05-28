Общество 28.05.2024 11:53 Реклама
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28.05.2024 11:53 Реклама
В 2024 году «Агророс Банк» отмечает свой 30-летний юбилей. За три десятилетия он прошел путь от небольшого саратовского банка до крупной федеральной финансовой организации, предлагающей широкий спектр услуг для физических и юридических лиц.
Успех «Агророса» — это результат продуманной стратегии, инновационного подхода и постоянного стремления к развитию и отличный пример современного российского бизнеса, развивающегося из регионов.
От локального банка к федеральному игроку и х5 прибыли
«Агророс Банк» — старейшая банковская организация Поволжья. С 1994 года он активно развивает культуру бизнеса в российских регионах, а сегодня в его структуру входит уже 21 отделение, которые охватывают 12 регионов и 14 городов России.
Свою деятельность банк начал в Саратове, постепенно расширяя зону влияния и в других регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.
Как отмечает председатель правления «Агророс Банка» Дмитрий Кондрацков, банк всегда отталкивается от людей и их потребностей. Волгоград в этом плане — не исключение. В городе активно работают промышленные предприятия, есть запрос от предпринимателей. И поскольку Саратов стал основой для того, чтобы банк стал развиваться в других регионах, то было принято решение, что таким же центром притяжения может стать и Волгоград.
— Развитие регионов напрямую зависит от людей, которые там работают. После того, как в Волгограде нашли подходящего партнера, там заработал офис «Агророса». Одной из своих задач руководство банка считает оказание поддержки и помощи партнеру, который является не просто управляющим, но и экспертом для клиентов банка, а также единомышленником для местного бизнеса, — говорит Дмитрий Кондрацков.
Дополнительный офис в Волгограде был открыт в сентябре 2017 года. С августа прошлого года кредитный портфель вырос в два раза, а рост остатков по счетам юридических лиц увеличился в 5-6 раз.
Новые возможности для роста
За период своей 30-летней истории «Агророс Банк» всегда рассматривал кризисы как возможности для роста и развития. Так, в 2020 году банк вступил в период активной трансформации для того, чтобы создать современную клиентоориентированную компанию с сильной командой.
Стремясь к эффективному развитию, «Агророс Банк» сознательно привлек экспертов по стратегическому консалтингу. Их методология, адаптивная стратегия, позволила преобразовать финансовую модель локального банка в продуктовую модель федеральной компании, основанную на принципах unit-экономики.
Результатом стало пятикратное увеличение прибыли к 2023 году, включение в топ-5 в номинации «Курс валют. Лучшие условия обмена» ежегодной премии Банки.ру и в топ-50 народного рейтинга банков и списка крупнейших банков по размеру филиальной сети.
«Агророс Банк» до трансформации:
«Агророс Банк» с 2023 после трансформации:
Местная экспертиза, глобальные цели
Миссия «Агророс Банка» — совместно реализовывать мечты зеленых компаний и инноваторов. Таким образом «Агророс Банк» стремится развивать предпринимательство в России и готов оказывать поддержку каждому, кто в ней нуждается.
Одним из ключевых преимуществ «Агророс Банка» является именно его глубокое понимание региональной специфики. Гибкость в построении бизнес-процессов и накопленный опыт работы «на местах» позволяют учитывать уникальные особенности каждого региона присутствия, предлагая наиболее эффективные финансовые решения.
Сегодня «Агророс Банк» — домашний банк в регионах своего присутствия. Он активно участвует в жизни городов, стремясь создать благоприятные условия для устойчивого развития регионов, помогает своим клиентам эффективно управлять личными финансами, инвестировать в бизнес, предоставляя консультации по вопросам финансовой и законодательной грамотности.
— «Агророс Банк» — это команда профессионалов с семейными ценностями сплоченного коллектива, — отмечает директор по развитию бизнеса ДО «Волгоградский» Антон Миронов, — Банку исполняется 30 лет - это говорит о том, что это надежная, проверенная временем компания, работая в которой ощущаешь поддержку и всегда имеешь возможности для развития.
Продукты и услуги для ЮЛ И ФЛ
«Агророс Банк» — стабильная, успешно развивающаяся кредитная организация, предлагающая широкий перечень современных банковских продуктов для всех категорий клиентов: от частных лиц до крупного бизнеса. При этом банк особенно специализируется на работе с ИП и юридическими лицами, предлагая им самые выгодные продукты:
• Индивидуальные решения по залоговому кредитованию. Без обязательного страхования жизни заемщика и залога недвижимости. Рефинансируем кредиты других банков.
• РКО: условия для комфортного обслуживания бизнеса. Регистрация ИП и ООО бесплатно при открытии счета, тарифы от 0 рублей в месяц.
• ВЭД без ограничений с прямыми кор.счетами в валюте.
Среди услуг для физических лиц можно отметить обмен валюты по одному из лучших курсов в регионах присутствия банка. Минимум 1 раз в день курс «Агророс Банка» отражается в рейтинге топ-3 самых выгодных на Банки.ру.
Социальные проекты
Помимо своей основной деятельности, банк реализует крупный социальный проект АБ клуб— бесплатный бизнес-клуб для обмена опытом и поддержки владельцев малого и среднего бизнеса, в котором участники могут прокачивать опыт и нарабатывать деловые связи. Для волгоградских предпринимателей есть свой отдельный чат АБ клуба, где участники в онлайн режиме общаются, находят нужных людей и закрывают свои потребности.
К маю 2024 АБ клуб провел более 30 бесплатных бизнес-встреч в разных городах для более 1400 участников. Все лекции, которые проводятся на бизнес-встречах, можно найти на канале банка.
Сейчас бизнес-клуб насчитывает более 1000 человек. Участником может стать не только основатель, инвестор или топ-менеджер, но и мечтатель - тот, кто только планирует запускать свое дело или хочет поучаствовать в развитии стороннего бизнеса.
Социальная ответственность
«Агророс» не только развивает бизнес, но и активно участвует в жизни общества — соблюдение принципов и соответствие критериям ESG является одним из важнейших направлений стратегии развития.
Ежегодно «Агророс Банк» выступает с инициативой проведения экологических мероприятий в городах присутствия по озеленения, а также сохранению старовозрастных деревьев, представляющих живые памятники природы.
Волгоградский филиал банка всегда активно принимает участие в экологических акциях от «Агророса». Следуя принципам ESG, коллектив ДО «Волгоградский» в этом году продолжил высаживать кустарники форзиции и сосны вдоль пешеходной дорожки, которая уже стала частью Аллеи преемственности поколений в городе Волжский. Радует то, что к этой экологической акции второй год подряд присоединяются и школьники. По замыслу этот участок должен стать местом, где волжане разного возраста смогут отдыхать и наслаждаться зеленью деревьев.
У председателя правления банка Дмитрия Кондрацкова даже есть давняя мечта — посадить лес:
— На своем участке земли я высаживаю сосны и дубы, но хотел бы, чтобы больше зеленых зон появлялось в черте города и за его пределами. В каждом городе есть промышленные районы, а значит, в достаточном количестве должны быть и деревья, потому что это залог чистой экологии и свежего воздуха. Мне хочется, чтобы жилые кварталы чаще сменялись зелеными парками, где можно было бы отдохнуть, спастись от жары, наполнить легкие свежим воздухом, приятно и комфортно провести время с близкими.
Фото: предоставлены банком
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