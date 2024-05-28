



В 2024 году «Агророс Банк» отмечает свой 30-летний юбилей. За три десятилетия он прошел путь от небольшого саратовского банка до крупной федеральной финансовой организации, предлагающей широкий спектр услуг для физических и юридических лиц.

Успех «Агророса» — это результат продуманной стратегии, инновационного подхода и постоянного стремления к развитию и отличный пример современного российского бизнеса, развивающегося из регионов.

От локального банка к федеральному игроку и х5 прибыли

«Агророс Банк» — старейшая банковская организация Поволжья. С 1994 года он активно развивает культуру бизнеса в российских регионах, а сегодня в его структуру входит уже 21 отделение , которые охватывают 12 регионов и 14 городов России.

Свою деятельность банк начал в Саратове, постепенно расширяя зону влияния и в других регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Как отмечает председатель правления «Агророс Банка» Дмитрий Кондрацков, банк всегда отталкивается от людей и их потребностей. Волгоград в этом плане — не исключение. В городе активно работают промышленные предприятия, есть запрос от предпринимателей. И поскольку Саратов стал основой для того, чтобы банк стал развиваться в других регионах, то было принято решение, что таким же центром притяжения может стать и Волгоград.





— Развитие регионов напрямую зависит от людей, которые там работают. После того, как в Волгограде нашли подходящего партнера, там заработал офис «Агророса». Одной из своих задач руководство банка считает оказание поддержки и помощи партнеру, который является не просто управляющим, но и экспертом для клиентов банка, а также единомышленником для местного бизнеса, — говорит Дмитрий Кондрацков.





Дополнительный офис в Волгограде был открыт в сентябре 2017 года. С августа прошлого года кредитный портфель вырос в два раза, а рост остатков по счетам юридических лиц увеличился в 5-6 раз.

Новые возможности для роста

За период своей 30-летней истории «Агророс Банк» всегда рассматривал кризисы как возможности для роста и развития. Так, в 2020 году банк вступил в период активной трансформации для того, чтобы создать современную клиентоориентированную компанию с сильной командой.

Стремясь к эффективному развитию, «Агророс Банк» сознательно привлек экспертов по стратегическому консалтингу. Их методология, адаптивная стратегия, позволила преобразовать финансовую модель локального банка в продуктовую модель федеральной компании, основанную на принципах unit-экономики.

Результатом стало пятикратное увеличение прибыли к 2023 году, включение в топ-5 в номинации «Курс валют. Лучшие условия обмена» ежегодной премии Банки.ру и в топ-50 народного рейтинга банков и списка крупнейших банков по размеру филиальной сети.

«Агророс Банк» до трансформации:





«Агророс Банк» с 2023 после трансформации:





Местная экспертиза, глобальные цели

Миссия «Агророс Банка» — совместно реализовывать мечты зеленых компаний и инноваторов. Таким образом «Агророс Банк» стремится развивать предпринимательство в России и готов оказывать поддержку каждому, кто в ней нуждается.

Одним из ключевых преимуществ «Агророс Банка» является именно его глубокое понимание региональной специфики. Гибкость в построении бизнес-процессов и накопленный опыт работы «на местах» позволяют учитывать уникальные особенности каждого региона присутствия, предлагая наиболее эффективные финансовые решения.

Сегодня «Агророс Банк» — домашний банк в регионах своего присутствия. Он активно участвует в жизни городов, стремясь создать благоприятные условия для устойчивого развития регионов, помогает своим клиентам эффективно управлять личными финансами, инвестировать в бизнес, предоставляя консультации по вопросам финансовой и законодательной грамотности.

— «Агророс Банк» — это команда профессионалов с семейными ценностями сплоченного коллектива, — отмечает директор по развитию бизнеса ДО «Волгоградский» Антон Миронов, — Банку исполняется 30 лет - это говорит о том, что это надежная, проверенная временем компания, работая в которой ощущаешь поддержку и всегда имеешь возможности для развития.





Продукты и услуги для ЮЛ И ФЛ

«Агророс Банк» — стабильная, успешно развивающаяся кредитная организация, предлагающая широкий перечень современных банковских продуктов для всех категорий клиентов: от частных лиц до крупного бизнеса. При этом банк особенно специализируется на работе с ИП и юридическими лицами, предлагая им самые выгодные продукты:

• Индивидуальные решения по залоговому кредитованию . Без обязательного страхования жизни заемщика и залога недвижимости. Рефинансируем кредиты других банков.

• РКО: условия для комфортного обслуживания бизнеса . Регистрация ИП и ООО бесплатно при открытии счета, тарифы от 0 рублей в месяц.

ВЭД без ограничений с прямыми кор.счетами в валюте.

Среди услуг для физических лиц можно отметить обмен валюты по одному из лучших курсов в регионах присутствия банка. Минимум 1 раз в день курс «Агророс Банка» отражается в рейтинге топ-3 самых выгодных на Банки.ру.

Социальные проекты

Помимо своей основной деятельности, банк реализует крупный социальный проект АБ клуб — бесплатный бизнес-клуб для обмена опытом и поддержки владельцев малого и среднего бизнеса, в котором участники могут прокачивать опыт и нарабатывать деловые связи. Для волгоградских предпринимателей есть свой отдельный чат АБ клуба, где участники в онлайн режиме общаются, находят нужных людей и закрывают свои потребности.





К маю 2024 АБ клуб провел более 30 бесплатных бизнес-встреч в разных городах для более 1400 участников. Все лекции, которые проводятся на бизнес-встречах, можно найти на канале банка

Сейчас бизнес-клуб насчитывает более 1000 человек. Участником может стать не только основатель, инвестор или топ-менеджер, но и мечтатель - тот, кто только планирует запускать свое дело или хочет поучаствовать в развитии стороннего бизнеса.

Социальная ответственность

«Агророс» не только развивает бизнес, но и активно участвует в жизни общества — соблюдение принципов и соответствие критериям ESG является одним из важнейших направлений стратегии развития.

Ежегодно «Агророс Банк» выступает с инициативой проведения экологических мероприятий в городах присутствия по озеленения, а также сохранению старовозрастных деревьев, представляющих живые памятники природы.

Волгоградский филиал банка всегда активно принимает участие в экологических акциях от «Агророса». Следуя принципам ESG, коллектив ДО «Волгоградский» в этом году продолжил высаживать кустарники форзиции и сосны вдоль пешеходной дорожки, которая уже стала частью Аллеи преемственности поколений в городе Волжский. Радует то, что к этой экологической акции второй год подряд присоединяются и школьники. По замыслу этот участок должен стать местом, где волжане разного возраста смогут отдыхать и наслаждаться зеленью деревьев.





У председателя правления банка Дмитрия Кондрацкова даже есть давняя мечта — посадить лес:

— На своем участке земли я высаживаю сосны и дубы, но хотел бы, чтобы больше зеленых зон появлялось в черте города и за его пределами. В каждом городе есть промышленные районы, а значит, в достаточном количестве должны быть и деревья, потому что это залог чистой экологии и свежего воздуха. Мне хочется, чтобы жилые кварталы чаще сменялись зелеными парками, где можно было бы отдохнуть, спастись от жары, наполнить легкие свежим воздухом, приятно и комфортно провести время с близкими.

Фото: предоставлены банком

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