Компанию ВОЛМА в Волгограде посетил Посол Республики Казахстан в России





Вчера, 27 мая, базовое предприятие компании ВОЛМА посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев. Высокого гостя встречала делегация во главе с Председателем Совета директоров компании ВОЛМА Юрием Гончаровым и генеральным директором Владимиром Овчинцевым.





Это уже не первый визит государственных деятелей Казахстана на ВОЛМА. С целью повышения уровня присутствия на казахстанском рынке в сентябре 2023 года ВОЛМА приобрела гипсовый завод и карьер гипсового камня в Атырауской области Казахстана. За прошедший год ТОО «Индергипс» (так называется казахстанское производственное подразделение) развился, благодаря существенным инвестициям ВОЛМА. Разработана и реализуется программа модернизации оборудования и обновления техники. Объем производства сухих строительных смесей вырос более чем в 4,5 раза. На стадии завершения установка новейшего оборудования автоматической фасовки и упаковки смесей, что обеспечит кратное увеличение производства.





В рамках посещения управляющей компании ВОЛМА был произведен обмен мнениями и идеями, а также был согласован план мероприятий по дальнейшему развитию казахстанского завода.





Даурен Абаев отметил значимый вклад компании ВОЛМА в интеграцию бизнесов двух стран и пожелал дальнейшего роста компании, заявив о всемерной поддержке инициатив ВОЛМА в Республике Казахстан в будущем.









Фото: предоставлены компанией ВОЛМА

Реклама. ООО «УК «ВОЛМА», ИНН 3446031509