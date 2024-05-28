Во ВГИИКе определили векторы развития кадровой политики в сфере культуры региона





Заимствовать реальный опыт практикующих мастеров, участвовать во встречах и мастер-классах с популярными деятелями культуры всероссийского и мирового уровня – это лишь часть возможностей, которые предоставляет своим студентам ВГИИК. С этой целью творческий вуз уже несколько лет сотрудничает с ведущими учреждениями культуры Волгограда.

– Ведущие актеры, музыканты волгоградского региона являются наставниками во ВГИИКе. На базе учреждений культуры проходит практическая подготовка у студентов различных специальностей. Сегодня особенно важным для развития государственно-кадровой политики является возрождение хоровой культуры, преемственность традиций, передача опыта исполнительского мастерства в духовых, камерных и симфонических оркестрах с тем, чтобы лучшие выпускники смогли массово входить в составы творческих коллективов Волгограда, – отметила исполняющая обязанности ректора ВГИИК Оксана Луконина.

Так, 16 мая в Волгограде состоялся концерт-лекция, посвященный композитору Георгию Свиридову «Россия – страна просторов…», объединивший творческие коллективы и оркестры Волгоградского института искусств и культуры и театра «Царицынская опера». Первостепенной задачей этого творческого эксперимента стала передача знаний наставников ученикам для эффективной подготовки профессиональных кадров.

– Патриотическое воспитание молодежи через творчество великих соотечественников широко практикуется во ВГИИК. Музыка Свиридова - выдающееся явление духовной культуры нашего народа, занимающая особое место в русском искусстве. Концерт-лекция познакомил зрителей с разными гранями творчества композитора. В своих размышлениях о прошлом и настоящем родной земли он раскрывает то, что объединяет разные эпохи ее истории, на чем зиждется связь времен. И именно это услышала и почувствовала публика в зале, – рассказали организаторы.

Духовой оркестр под руководством дирижера Сергея Шитова и студенческий симфонический оркестр волгоградского института искусств на равных выступили вместе с симфоническим оркестром театра «Царицынская опера». Мастерски прозвучала партия фортепиано в исполнении студента Алексея Манойлина.





В исполнении Академического хора ВГИИК (художественный руководитель профессор Марина Котова), как всегда завораживающе была исполнена «Любовь святая». Зрители наслаждались великолепным звучанием голосов, боясь пошевелиться, затаив дыхание. А когда зазвучала «Балалайка», гости театра не жалели аплодисментов.

Как мастер-класс, образцом профессионализма прозвучала песня-романс «Дон Сезар де Базан» в исполнении лауреата Государственной премии Волгоградской области, солиста театра «Царицынская опера», доцента кафедры Вокального искусства ВГИИК Руслана Сигбатулина.





Также со сцены прозвучали романсы Георгия Свиридова «Осенью» и «Весна», в исполнении лауреата Государственной премии Волгоградской области, ведущего мастера сцены Волгоградского музыкального театра, профессора ВГИИК Натальи Мещеряковой. Партию фортепиано исполнила лауреат международных конкурсов, член Гильдии концертмейстеров России Лилия Сказкина.

Ярким завершением концерта стала «Патетическая оратория» – произведение во многих отношениях уникальное. В нем по-новому звучат произведения Маяковского - «во весь голос» благодаря солисту Царицынской оперы Вадиму Шишкину и студентке ВГИИК Екатерине Зацепиной в сопровождении Академического хора ВГИИК, Волгоградской хоровой капеллы (главный хормейстер Юрий Панфилов), симфонического оркестра театра и студенческого симфонического оркестра ВГИИК (руководитель Арсен Туаев). Запись концерта была отправлена в Мариинский театр для Валерия Гергиева, чтобы познакомить маэстро с творческим экспериментом.

На следующий день, 17 мая, на сцене Казачьего театра, студенты и педагоги ВГИИК представили пилотный проект дипломной работы – пьесу Александра Вампилова «Утиная охота» (режиссёры: доцент кафедры актёрского искусства Юлия Мельникова и проректор по художественно-творческой и концертной работе Григорий Чернявский). Поставить это произведение – задача амбициозная. Работа велась на протяжении всего года, и результат превзошел все ожидания. Спектакль учебного театра кафедры актерского искусства нашел горячий отклик у зрителей.





Еще одной встречей с мастером, передающим свои знания и опыт студентам, на этот раз кафедры декоративно-прикладного искусства, стало посещение института искусств народным художником России Никасом Сафроновым.

В ночь на 17 мая художник прилетел в Волгоград на открытие персональной выставки «О чем молчат картины». Его пребывание в Волгограде было расписано по минутам, но, как заметил сам Никас, он не смог отказаться от приглашения исполняющего обязанности ректора ВГИИК Оксаны Лукониной пообщаться со студентами, рассказать об истории некоторых полотен, ответить на вопросы.





Встреча со студентами прошла в дружеской обстановке. Запланированные 20 минут растянулись на полтора часа. Настоящим сюрпризом стало появление Луки Затравкина-Сафронова, приехавшего поддержать отца и исполнившего несколько музыкальных композиций.

До конца учебного года коллектив волгоградского института искусств осуществит еще несколько знаковых проектов, например, 2 июня на сцене ЦКЗ состоится гала-концерт фестиваля «Волгоград хоровой-2024», 17 июня на сцене театра «Царицынская опера» прозвучит отчетный концерт выпускников, а 22 июня на главной концертной площадке Волгограда прозвучит органная поэтория «Память сильнее времени».

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