Волгоградцы через Детфонд помогают семьям из ЛНР наладить быт

Жители Волгоградской области продолжают оказывать помощь семьям, проживающим в Луганской Народной Республике, оказавшимся в сложной ситуации. Накануне в ЛНР, сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы передали холодильники, газовые плиты, электрочайники, ноутбуки, посуда, постельное белье и канцтовары для детей школьного возраста. Очередная партия гуманитарного груза была доставлена Волгоградским отделением Российского детского фонда.

Всего 12 семей получили бытовую технику, в которой нуждались. Среди них и многодетная семья Сухаревских. Напомним, Светлана Сухаревская и ее четверо сыновей находятся под опекой волгоградского отделения Детфонда. В 2023 году во время рабочей поездки в ЛНР председатель правления организации Ирина Соловьева побывала у них в гостях и передала приобретенную бытовую технику. Впоследствии фонд также оказывал адресную поддержку этой и другим семьям из подшефного района. А на днях Сухаревским доставили газовую плиту и автоматическую стиральную машину.





– Спасибо огромное всем неравнодушным волгоградцам, Детскому фонду, с которым мы уже породнились, и его руководителю в регионе Ирине Анатольевне Соловьевой, – в очередной раз поблагодарила многодетная мать. – Мы с моими мальчишками, вместе с земляками сердечно благодарны за тепло и заботу.

Ирина Соловьева в свою очередь подчеркнула, что помощь семьям с детьми из новых регионов – важнейшее направление, которым с первых дней специальной военной операции занимается Волгоградская область. В соответствии с поставленными губернатором Андреем Бочаровым задачами органами власти при участии общественности проводится большая комплексная работа по поддержке соотечественников.

– Наш Детский фонд активно участвует в этой работе, плотно взаимодействуя с профильными ведомствами. - Мы не раз уже были в подшефном районе, поддерживаем связь с семьями, нуждающимися в помощи. Мы вместе до победного – это самое главное, – отметила Ирина Соловьева.

Напомним, что с февраля 2022 года региональное отделение Детского фонда совместно с областным комитетом социальной защиты населения является координатором по сбору благотворительных средств в пользу жителей Донбасса. На собранные средства фонд оказывает различные виды помощи гражданам, временно находящимся в Волгоградской области и соотечественникам, проживающим в новых субъектах России. Также фонд поддерживает волгоградские семьи с детьми участников СВО.

Фото: предоставлены отделением Детского фонда