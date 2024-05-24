МЧС: в Волгоградской области похолодает до -2

Похолодание, которое обещают 25 мая, затронет преимущественно северные районы Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на распространенную региональным МЧС информацию о неблагоприятных погодных условиях.

- Ночью и утром 25.05.2024г в отдельных северных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2º, - сообщает ведомство, ссылаясь на данные Волгоградского ЦГМС.

Напомним, что накануне в регионе прошли сильные дожди, ливни в сочетании грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Фото из архива V102.RU