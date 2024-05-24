Фестиваль здорового питания объединил волгоградских школьников





В Волгограде завершился масштабный конкурс для школьников «Фестиваль здорового питания. Здоровое поколение», который стал настоящим праздником здорового образа жизни и правильного питания.

Фестиваль был организован департаментом по образованию администрации Волгограда совместно с Ассоциацией «Профессионалы социального питания и оздоровления населения». Партнерами конкурса выступили волгоградские операторы социального питания ООО «Виво Макет», ООО «Венера» и ООО «Комбинат социального питания».

– Идея таких конкурсов заключается в том, чтобы всё-таки школьники и в теории, и на практике знакомились с основами здорового питания кроме того, для каждого человека это очень важно, поэтому если ребята эти идеи принесут в семью – это тоже будет замечательный социальный эффект для города и страны в целом, – отметила заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Светлана Пятаева.





Мероприятие призвано повысить престиж здорового школьного питания и сформировать позитивное отношение к нему со стороны участников образовательного процесса.

– Благодаря этому конкурсу становится все больше подростков, которые вовлечены в тему здорового образа жизни. А главное, что они готовы увлекать и зажигать своих сверстников этой темой. Активность и искренность этих ребят вызывает восхищение и уважение, – сказала Светлана Мамонтова, руководитель Ассоциации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».





16 команд из школ всех районов города представили свои выступления на фееричном шоу, где обыграли тему здорового питания в различных форматах.

– Нам очень понравилось выступать на этой сцене, это действительно грандиозное мероприятие к тому же оно посвящено такой теме, которая очень важна в современном мире и обойти её стороной никак нельзя, мы очень рады поучаствовать здесь, – поделился учащийся школы №83 Центрального района Волгограда, команда «Виктория» Лев Бубликов.

Конкурс длился три месяца и состоял из пяти этапов: теоретический, интеллектуальный КВИЗ, кулинарный поединок, конкурс видеороликов и финальное шоу. Более 400 участников приняли участие в конкурсе, и все они продемонстрировали высокий уровень подготовки и вовлеченности. Ни одна команда не сошла с дистанции и выполнила все задания.

– Это было довольно интересно, мы долго готовились, а классный руководитель во всём поддерживала и старалась чтобы мы сделали всё как можно лучше и были всё время с улыбкой, – поделилась учащаяся школы №103 Советского района Волгограда, команда «Зелёные яблочки» Виктория Дайкова.





Участники конкурса проявили креативность и творческий подход к созданию своих выступлений. За три часа зрители и жюри увидели танцевальные и песенные номера, юмористические сценки, стихотворные выступления. Ребята смело делали аллюзии на современную культуру, отсылки на всем известные сказки и фильмы. Это был первый в Волгограде конкурс такого масштаба, нацеленный на пропаганду здорового школьного питания.

– Если мы не будем воспитывать культуру питания, разъяснять, какая пища правильная, а какая нет – вырастить здоровое поколение нам не удастся. Если мы хотим здоровую, красивую, счастливую молодежь, необходимо инвестировать в такие проекты. Мы пытаемся вовлекать детей в тему здорового питания, и уже видим плоды этой работы, – отметил Роман Ковалев, директор ООО «Виво Маркет».





Организаторы планируют сделать этот конкурс ежегодным, чтобы вовлечь как можно больше школьников в тему здорового питания и сформировать здоровые привычки у ребят. Этот фестиваль стал ярким примером того, как важно уделять внимание здоровому образу жизни уже с детства.

– Мы надеемся, что «Фестиваль здорового питания» станет традиционным событием в городе и будет способствовать формированию здоровых привычек у подрастающего поколения. Ведь именно в школьном возрасте закладываются основы правильного отношения к своему здоровью и питанию, – прокомментировала заместитель руководителя Ассоциации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения» Алла Порхун.

Фото: ООО «Виво Маркет»

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