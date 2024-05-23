«Готов служить России!»: волгоградские студенты стали участниками военно-патриотических соревнований





22 мая на базе ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» состоялся региональный военно-патриотический конкурс «Готов служить России!». Это ежегодное мероприятие проводится среди студентов техникумов и колледжей и направлено на воспитание патриотизма и гражданственности, а также развитие лидерских качеств и командного духа.

В этом году в конкурсе приняли участие четыре команды из профессиональных образовательных учреждений.





На первом этапе конкурса команды соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи на примере остановки артериального кровотечения, выполняли реанимационные действия, разбирали и собирали на скорость автомат Калашникова и соревновались в метании приспособления Александрова.





Во втором этапе студенты на плацу выполняли элементы строевых приемов и проходили торжественным маршем с песней.

Оценивали конкурс в этом году настоящие профессионалы. В состав экспертного совета вошли представители ДОСААФ России, Центрального поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения Волгоградской области», казачьего общества «Станица Августовская» и ВООО «Дом Дружбы».





Первое место в общекомандном зачете после прохождения всех испытаний занял отряд «Виктория» из индустриального техникума. Второе место разделили «Орлята» из строительного техникума и «Военно-патриотическая команда» из политехнического колледжа им. В.И. Вернадского. Третье место занял отряд «Монолит» из Среднеахтубинского филиала «Волгоградского технического колледжа».





Студенты соревновались и в индивидуальных номинациях. Лучшими в личных зачетах стали сразу две студентки строительного техникума — Ника Володина и Анастасия Козловская. Все победители и призеры получили почетные грамоты и заряд положительных эмоций.

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