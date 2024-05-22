Общество

Жор будет нереальным: волгоградцам назвали самый удачный день для рыбалки в мае

Общество 22.05.2024 15:13
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22.05.2024 15:13


В уходящем мае остался всего один день для суперрыбалки. Как сообщает V102.RU, 27 мая погодные и другие показатели так удачно сложатся, что у рыбаков будут все шансы получить хороший улов – прогнозируется настоящий жор.

Еще три дня в последнем весеннем месяце также обещают не разочаровать любителей забросить удочку – это 28, 29 и 30 мая. А вот 31 мая на водоемы лучше не выезжать – день для рыбаков будет плохим.

Согласно прогнозу, в мае наблюдается активность многочисленных видов рыб – сазана, карпа, леща, красноперки, линя, чехони, щуки, судака, жереха, язя, окуня.

Отметим, что прогноз подготовлен на основании данных о фазах луны и прогноза погоды. Он также учитывает осадки, температуру, ветер, давление и силу волны на водоемах. Причем для каждого района и города области прогнозы на рыбалку могут отличаться.  

Фото V102.RU

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