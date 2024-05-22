Суд Москвы признал законным контракт на зачистку оставшихся после «Ситиматик-Волгоград» мусорных завалов

Арбитражный суд города Москвы признал незаконным решение ФАС России, которое усмотрело нарушения в том, что комитет природных ресурсов, лесного хозяйства Волгоградской области заключит контракт на ликвидацию в регионе мусорных завалов, которые в прошлом году оставил после себя «Ситиматик-Волгоград», сообщает V102.RU со ссылкой на судебный документ.

В антимонопольное ведомство на Облкомприроды пожаловался «Ситиматик- Волгоград», лишенный с 14 июля 2023 года за недобросовестную работу статуса регионального оператора по обращению с ТКО.

Временным регоператором, напомним, стало ООО «ЭкоЦентр», с которым было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Волгоградской области. Гниющие мусорные завалы, которые оставил после себя «Ситиматик-Волгоград», пришлось убирать новой компании. В октябре 2023 года комитет природных ресурсов заключил с ООО «ЭкоЦентр», как единственным поставщиком, госконтракт на выполнение работ по ликвидации ТКО на территории Волгоградской области, образовавшихся от предыдущей деятельности регоператора, т.е. «Ситиматика-Волгоград». Сумма контракта составила чуть более 125 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, «Ситиматик-Волгоград» посчитал, что Облкомприроды неправомерно заключило контракт с ООО «ЭкоЦентр» как с единственным поставщиком и пожаловался на это в ФАС. Антимонопольное ведомство по жалобе провело внеплановую проверку и решило, что контракт заключен неправомерно. Однако арбитражный суд Москвы с этим не согласился.

- Суд считает, что вывод антимонопольного органа о нарушении законодательства о контрактной системе противоречит обстоятельствам дела, поскольку государственный контракт не нарушает положения части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе, - указал арбитраж в своем решении.

Документами подтверждается, что в период своей деятельности в качестве регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград» не вывез отходы с контейнерных площадок и с территории мусороперерабатывающих станций. Так, в последний день исполнения ООО «Ситиматик-Волгоград» обязанностей регионального оператора был проведен осмотр с целью фиксации объемов невывезенных отходов.

При вынесении решения также учитывалось, что действующим законодательством не предусмотрено правопреемство временного регионального оператора по всем обязательствам предыдущего регионального оператора по обращению с ТКО.

– В связи с тем, что ООО «Ситиматик-Волгоград» работы по сбору, транспортированию и захоронению зафиксированных отходов самостоятельно не произвело, сославшись на отсутствие статуса регионального оператора по обращению с ТКО, информация о заключении между ООО «Ситиматик-Волгоград» и ООО «ЭкоЦентр» договора об уступке прав и обязанностей, договора о переводе долга по договорам на оказание услуг по обращению с ТКО, возникших до начала деятельности временного регионального оператора, в Комитет не поступила, Комитет заключил государственный контракт, – поясняется в материалах.

Особо подчеркивается, что затраты на ликвидацию мусорных завалов прежнего регоператора не учтены и не могут учитываться в составе единого тарифа на услугу регионального оператора, т.е на величине тарифа для населения заключение данного контракта никак не отразилось.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, что это уже не первая жалоба изгнанного регоператора на органы власти Волгоградской области. После того, как «Ситиматик-Волгоград» не справился с обязанностями регионального оператора в Волгоградской области, компания настойчиво пытается доказать обратное в суде. Однако сделать это, как выяснилось, оказалось не просто.

Тем временем в Волгоградской области объявлен конкурс по выбору компании, которой будет присвоен статус регоператора по обращению с ТКО. Последний срок подачи документов — 24 июня.