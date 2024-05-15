«Красный Октябрь» открыл новый футбольный сезон

Общество 15.05.2024 09:46 Реклама
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15.05.2024 09:46 Реклама
На территории спортивного комплекса «Зенит» состоялось открытие заводского турнира по футболу. Традиционное мероприятие организовано ко Дню металлурга, его участниками стали семь футбольных команд металлургического завода «Красный Октябрь».
За Кубок «Красного Октября» в этом году будут бороться сборные электросталеплавильного цеха №2 (ЭСПЦ-2) и электросталеплавильного цеха №3 (ЭСПЦ-3), обжимного крупносортного цеха (ОКЦ), листопрокатного цеха (ЛПЦ), цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО), электроцеха по ремонту металлургического оборудования (ЭЦРМО) и команда, объединившая работников цехов и заводоуправления (Управление).
Собравшихся поприветствовал генеральный директор предприятия Константин Волков, который поздравил спортсменов и болельщиков с началом футбольного сезона:
– На предприятии здоровому образу жизни уделяется все больше и больше внимания, развиваются новые виды корпоративного спорта. Мы участвуем в различных соревнованиях и турнирах, показываем хорошие результаты, например, в волейболе и стрельбе. Отмечу, что футбол остается самым любимым и популярным видом спорта среди заводчан, а ежегодный турнир – долгожданным мероприятием, которое мы с удовольствием поддерживаем. Всем желаю удачно провести время, пусть победит сильнейший.
– Заводской футбольный турнир стал действительно традиционным для предприятия мероприятием, – отметила в своем выступлении директор по управлению персоналом Марина Шендрик. – Желаю всем интересной игры и достойных соперников.
Генеральный директор Константин Волков выполнил начальный удар и тем самым дал старт турниру.
Первыми сыграли команды, занявшие в прошлом году первое и второе место – Управление и ЛПЦ. Напряженная борьба завершилась ничьей. После на поле вышли команды ЭЦРМО и ЭСПЦ-3, победу в матче одержал электроцех.
Следующая серия игр состоится в эту среду, 15 мая, между командами ОКЦ и ЦРМО. Всего на стадионе спортивного комплекса «Зенит» по понедельникам и средам пройдет 32 игры. За расписанием можно следить в социальных сетях профсоюзной организации «Красного Октября».
Футбольная сборная, вновь собранная в марте 2023 года, с успехом отыграла прошлый сезон. В копилке побед – серебро в чемпионате Объединенной футбольной лиги и межзаводском турнире среди предприятий Горно-металлургического комплекса г. Волгограда, победа в номинации «Команда-открытие» Всероссийского турнира по мини-футболу «Кубок Машиностроения и Металлургии».
Фото АО «Корпорация Красный октябрь»
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