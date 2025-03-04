Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко самоликвидировался как ИП

Общество 04.03.2025 12:35
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04.03.2025 12:35
Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, которую он осуществлял в Москве. Соответствующая информация появилась в СПАРКе, передает ИА «Высота 102». Причиной стало собственное решение экс-мэра, который после ухода с поста муниципальной службы занялся предпринимательством.
Евгений Ищенко в то же время остается почти единоличным учредителем более десятка компаний. Род их деятельности весьма широк – от строительства жилых домов до управления недвижимостью и осуществления строительного надзора. Также ему принадлежала сеть магазинов «Покупочка» в Волгограде, однако в 2023 году он их продал.
Фото V102.RU (архив)
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