В поселке для многодетных в Волгограде построят новую дорогу

Общество 04.03.2025 09:43
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04.03.2025 09:43
Подрядная организация приступила к работам по проектированию новой автодороги по ул. Летней в поселке Солнечном Краснооктябрьского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, договор заключен с ООО «Стройальянс», которое выполнит эти работы за 2 миллиона 456 тысячи рублей при начальной стоимости контракта в 3,6 миллиона.
Новая автодорога длиной 1600 метров будет построена на месте старого грунтового проезда и станет еще одной улицей, обеспечивающей коммуникацию посёлка с Третьей продольной магистралью. Подрядчик должен будет провести необходимые изыскания и подготовить проект до конца 2025 года.
Напомним, сегодня в поселке проживают сотни волгоградцев, в том числе десятки многодетных семей, получившие на льготных условиях землю для строительства жилых домов. Причем первые участки здесь начали выдавать еще в 2012 году. В настоящее время в Солнечном продолжаются работы по прокладке новых сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью свыше 50 километров.
Фото V102.RU (архив)
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