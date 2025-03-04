У более 9 тысяч жителей Волгоградской области выявили ожирение

Общество 04.03.2025 08:29
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04.03.2025 08:29
Еще у 9266 жителей Волгоградской области в 2023 году выявили ожирение. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора. Это составило 375 случаев на 100 тысяч населения. Причем 2696 случаев приходится на детей (719 случаев на 100 тыс.) и 1542 случая — на подростков (2081 случай на 100 тыс. подросткового населения). Среди взрослых диагноз ожирение поставили 5028 жителям региона (248,8 случаев на 100 тыс.).
По данным Министерства здравоохранения РФ, в России более 2,4 млн. человек страдают ожирением, из них почти 433,4 тыс. выявлено в 2023 году. Показатель заболеваемости ожирением составил 295,9 случаев на 100 тыс. населения.
Фото из архива V102.RU
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