В Волгоградской области школьники осваивают управление дронами





В Волгоградской области на базе общеобразовательных учреждений открылись 45 центров «Развития грамотности в сфере управления БПЛА». Как сообщает ИА «Высота 102», до конца года здесь пройдут обучение 1,3 тыс. ребят.

Занятия организованы по инициативе губернатора Андрея Бочарова на безвозмездной основе. Ученики обучаются самостоятельно собирать, ремонтировать и программировать дроны. По итогу прохождения курсов школьники получат специальные сертификаты.

- Для каждого учебного центра на средства областного бюджета закуплено все необходимое оборудование, в том числе несколько комплектов квадрокоптеров и ремнаборов, пульты, симуляторы, шлем и очки для управления беспилотником, — уточнили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Занятия проводят педагоги, прошедшие дополнительную подготовку в Волгоградском техническом колледже. Помимо практики, ребята узнают от преподавателей историю развития беспилотной авиации, осваивают технику безопасности, а также с помощью компьютерных симуляторов оттачивают мастерство управления беспилотниками.

Для практических упражнений в школах оборудованы специальные трассы, где ребята отрабатывают навыки взлета, посадки и удержания траектории.

Отметим, во всех центрах «Развития грамотности в сфере управления БПЛА» занятия организованы в возрастных группах 11–13 лет, а также 14–16 лет. По итогу освоения дополнительного курса школьники сдадут итоговый экзамен. Кроме того, 220 лучших операторов дронов в составе 45 команд примут участие в профильном региональном чемпионате.