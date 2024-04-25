В Калаче Волгоградской области после аварии возобновили водоснабжение





25 апреля в Калаче-на-Дону завершились ремонтно-восстановительные работы на сетях водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города, подача питьевой воды потребителям была возобновлена ближе к утру, в 3 часа 50 минут.

Крупная авария произошла в городе накануне. Из-за поломки на местной насосной станции без питьевого ресурса остались жители 144 многоквартирных домов. Кроме того, подача воды была приостановлена в несколько социально значимых объектов.

Отметим, ситуацию в районном центре оперативно взяла на контроль прокуратура. Устранение ЧП производилось в круглосуточном режиме силами аварийно-восстановительных бригад МУП «Калачводоканал».