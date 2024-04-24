Общество

Росгидромет предупредил о разливе Цимлянского водохранилища в Волгоградской области

Общество 24.04.2024 13:42
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24.04.2024 13:42


Превышение отметки неблагоприятного явления зафиксировано у станицы Нижний Чир в Суровикинском районе Волгоградской области из-за разлива Цимлянского водохранилища. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 24 апреля, Росгидромет.

В Нижнечирском сельском поселении информагентству пояснили, что никакой опасности для населения разлив водохранилища в данный момент не представляет.

- Воды мы видели и больше. Сейчас все в пределах нормы, - рассказали в администрации.  

По оценке специалистов, из-за паводка на Дону и Волге в Волгоградской области вода выходит из берегов вблизи трех населенных пунктов - у станицы Новогригорьевская Иловлинского района и у городов Светлый Яр и Ленинск. Здесь отмечено превышение отметок поймы, но опасности для населения разлив рек также не представляет - паводок проходит без превышения критических отметок.

Фото: архив V102.RU

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