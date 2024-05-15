Общество

В Волгоградской области детей из многодетных семей бесплатно накормят в ПТУ и колледжах

Общество 15.05.2024 07:37
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15.05.2024 07:37


В Волгоградской области планируют выделить 54 млн рублей на организацию бесплатного питания ребят из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего профессионального звена. Как сообщает ИА «Высота 102», в зависимости от места проживания ученики смогут рассчитывать на двух- или трёхразовый режим приёма пищи. Соответствующие поправки в региональное законодательство должны рассмотреть депутаты Волгоградской областной думы.

- По состоянию на 01.01.2024 в государственных профессиональных образовательных учреждениях по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена из многодетных семей обучается 3793 человека, в том числе: 3261 человек, которым полагается 2-х разовое питание, и 532 человека — 3-х разовое питание, — говорится в финансово-экономическом обосновании законодательной инициативы.

Согласно расчётам специалистов, двухразовое питание подростков из многодетных семей обойдётся на одного человека в 75 рублей в день, а трёхразовое — в 132 рубля в день.

Отметим, в январе 2024 году президентом Владимиром Путиным был подписан указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ рекомендовал субъектам РФ внедрить ряд дополнительных мер поддержки. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о намерении волгоградских депутатов разрешить многодетным семьям бесплатно посещать мероприятия, организуемые учреждениями культуры Волгоградской области.

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