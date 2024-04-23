



Более 24 тысяч белых тополей, высаженных на территории лесозащитной полосы вокруг промплощадки волгоградского «КАУСТИКа» в течение предыдущих трех лет, показали хороший рост. Как сообщает ИА «Высота 102», с начала весны фирма-подрядчик приступила к удобрению почвы и обработке насаждений от вредителей.

— Деревья успешно перезимовали и сейчас можно заметить красиво сформированную крону и боковые ветви. Обошлось без потерь, так как корни уже «зацепились». Мы следим за состоянием насаждений: поливаем, подкармливаем и боремся с вредителями. В прошлом году прирост у саженцев составил больше одного метра, — прокомментировал генеральный директор фирмы-подрядчика Дмитрий Шульга.

Поскольку деревья растут хорошо, принято решение перейти с капельной системы полива на арычную и создать для этого накопительные канавы для воды между рядов.

Напомним, масштабный проект благоустройства лесозащитной полосы волгоградского предприятия стартовал в 2021 году. С тех пор здесь высажено уже 24 800 гипоаллергенных деревьев. Густая лесопосадка преобразует около 20 гектаров степи вдоль автодороги по улице 40 лет ВЛКСМ. Общая стоимость этого экологического проекта озеленения составит более 51 миллиона рублей.



