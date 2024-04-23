Имена четверых погибших на СВО волгоградцев увековечили на Стене Памяти23.04.2024 15:18
Андрей Бочаров собрал силовиков на совещание по безопасности23.04.2024 14:42
В Волгограде временно остановят насосную станцию «Турбинная»23.04.2024 14:28
МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» реорганизуют в МБУ «Южное»23.04.2024 13:28
В Волгограде «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате23.04.2024 12:48
Волгоградские школьники и родители высказали свое мнение о новинках школьного меню23.04.2024 12:38
В Волгограде началось обновление 25 внутридворовых территорий23.04.2024 11:38
Тополиный пух, жара, апрель? В Волгограде из-за аномальной погоды деревья окончательно выбились из графика23.04.2024 11:03
Водитель опрокинувшейся легковушки погиб под Волгоградом23.04.2024 10:58
Во ВГИИКе прошел международный фестиваль музыкального исполнительства им. Слонимского23.04.2024 10:43
В Волгоградском государственном институте искусств и культуры завершился II Международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства имени Сергея Слонимского, выдающегося деятеля современной музыкальной культуры, петербургского композитора, народного артиста России, лауреата государственных премий. ...