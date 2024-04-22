Был Ленин такой золотой: памятник вождю мирового пролетариата почернел в Волгограде

В Волгограде памятник Ленину, установленный напротив проходных завода «Баррикады» в Краснооктябрьском районе, который несколько лет назад сиял золотом, потерял свой блеск и почернел. Печальные изменения зафиксировал фотокорреспондент V102.RU сегодня, 22 апреля, в день 154-ой годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата.





Напомним, в 2018 году бронзовую скульптуру высотой 3,2 метра капитально отреставрировали. На подготовку проекта территориальное управление Роимущества выделило более 2 миллионов рублей. Работы по омоложению памятника проводило ООО «Производственная организация «Промстройреставрация».





После этого скульптура стала золотой, однако через некоторое время вновь приобрела непарадный будничный вид.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU